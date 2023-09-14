МегаФон открывает бизнес в Киргизии

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Директором представительства в Киргизии назначен Александр Калошин, директор по национальным проектам МегаФона. Александр будет совмещать свою новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.

В портфеле МегаФона - целый ряд крупных проектов по цифровизации промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, социального сектора, медицины и добывающейотрасли. В реализации проектов задействованы как технологии связи (например,NB-IoT, Private LTE, фиксированный интернет), так и промышленныестандарты и нормы индустрий, с которыми реализуются совместные проекты. Так, для реализации проекта «МегаФон Экология» используются наработки тех предприятий или городов, которые подключены к системе мониторинга окружающей среды. А в проектах по безопасности дорожного движения или умной городской среды - имеющаяся инфраструктура заказчиков от бизнеса или государства с подключением к ним сети умных датчиков.

- У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии, - говорит директор представительства МегаФона в Киргизии Александр Калошин.

До конца года МегаФон запланировал ряд пилотных проектов в Киргизии в различных отраслях социального и индустриального порядка. Компания реализует проекты как в сфере благоустройства городской среды и транспортной безопасности, так и в промышленном секторе с решениями, направленными на цифровизацию производственных процессов.

Платформа «МегаФон Экология» в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт данные о состоянии окружающей среды. Платформа прошла успешную апробацию в целом ряде городов России, а также используется в подсистемах эко-мониторинга «Безопасный город» в ХМАО, Коми, Удмуртии. При помощи «МегаФон Экология» в Камчатском крае разрабатывается контроль ключевых параметров водной среды Тихого океана, а в Нижегородской области - реки Волга. Цифровая система контроля воздуха внедрена в Узбекистане - на территории города Ахангаран.