Предоставил фальшивый договор: любитель ложных доносов предстанет в суде в Новосибирске

Житель Новосибирска ответит в суде за ложные доносы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить 45-летнего мужчину. Его обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления, а также в даче ложных показаний.

Следствие установило, что в 2020 году подсудимый написал заявление о краже имущества в крупном размере. К нему приобщил подложные документы. Правоохранители провели проверку и отказали заявителю в возбуждении уголовного дела.

– В 2022 году обвиняемый снова обратился в полицию с заявлением о преступлении по факту мошенничества, по результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), – сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ходе расследования выяснилось, что сообщение о мошенничестве было ложным. А договор, который предоставил новосибирец, оказался фальшивкой. Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.

А вот на любителя ложных доносов, напротив, возбудили уголовное дело. Вину свою он не признал.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Центральный районный суд.

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