«Приревновал к возлюбленной»: в Алтайском крае постоялец ребцентра ударил «соперника» ножом в грудь

В Бийском районе Алтайского края постоялец реабилитационного центра приревновал свою возлюбленную к сожителю и убил его. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бийском районе Алтайского края постоялец реабилитационного центра приревновал свою возлюбленную к сожителю и убил его. Подробности произошедшего рассказали в областном Следственном комитете.

— По версии следствия, вечером 3 сентября 2023 года между ним и мужчиной, который приехал проводить ремонтные работы в ребцентр, вспыхнул конфликт: постоялец приревновал к мужчине свою сожительницу, — сообщает издание «Толк». — В итоге злоумышленник несколько раз ударил «соперника» ножом в область груди, отчего тот скончался на месте.

Мужчину заключили под стражу, сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber