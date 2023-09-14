«Приревновал к возлюбленной»: в Алтайском крае постоялец ребцентра ударил «соперника» ножом в грудь

В Бийском районе Алтайского края постоялец реабилитационного центра приревновал свою возлюбленную к сожителю и убил его.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Бийском районе Алтайского края постоялец реабилитационного центра приревновал свою возлюбленную к сожителю и убил его. Подробности произошедшего рассказали в областном Следственном комитете.
— По версии следствия, вечером 3 сентября 2023 года между ним и мужчиной, который приехал проводить ремонтные работы в ребцентр, вспыхнул конфликт: постоялец приревновал к мужчине свою сожительницу, — сообщает издание «Толк». — В итоге злоумышленник несколько раз ударил «соперника» ножом в область груди, отчего тот скончался на месте.
Мужчину заключили под стражу, сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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