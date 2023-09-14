Утром 14 сентября Новосибирск окутал густой туман. Фото: Анна ПАШАГИНА

Прохладным утром 14 сентября на Новосибирск опустился густой туман. Он окутал город плотной дымкой. По словам горожан, туман снизил видимость на дорогах.

Дымка снизила видимость. Фото: Алена КУЛЕШОВА

После того, как туман рассеется, в городе будет тепло и без осадков. Синоптики обещают солнечный осенний день.

– В Новосибирске будет +18…+21, переменная облачность, без осадков, – говорят метеорологи Западно-сибирского гидрометцентра.

Из-за тумана и сниженной видимости водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными во избежание ДТП.

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