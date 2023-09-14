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НовостиОбщество14 сентября 2023 0:21

Утром 14 сентября Новосибирск окутал густой туман

Плотная дымка снизила видимость на дорогах
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Утром 14 сентября Новосибирск окутал густой туман.

Утром 14 сентября Новосибирск окутал густой туман.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Прохладным утром 14 сентября на Новосибирск опустился густой туман. Он окутал город плотной дымкой. По словам горожан, туман снизил видимость на дорогах.

Дымка снизила видимость.

Дымка снизила видимость.

Фото: Алена КУЛЕШОВА

После того, как туман рассеется, в городе будет тепло и без осадков. Синоптики обещают солнечный осенний день.

– В Новосибирске будет +18…+21, переменная облачность, без осадков, – говорят метеорологи Западно-сибирского гидрометцентра.

Из-за тумана и сниженной видимости водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными во избежание ДТП.

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