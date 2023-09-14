Семья из Новосибирской области вырастила арбуз почти в 8 килограмм

Вес самого большого арбуза составил 7,8 килограм. Фото: "Горсайт"

Семья Натальи и Евгения Киргинцевых из села Кочки Новосибирской области уже четвертый год занимаются выращиванием арбузов в своем огороде. Ради этого сибиряки пожертвовали частью их картофельного поля, когда впервые вырастили ягоду более 5 килограмм.

— Первый год приобретали разные семена, много сибирской селекции. Когда покупали арбузы, если они спелые, а семечки чёрные, то обязательно оставляли. Сейчас семена собираем из своих ягод, — рассказали сибиряки изданию «Горсайт».

В этом году урожай дался сибирякам непросто. В августе, когда начались обильные осадки, каждый арбуз пришлось приподнимать на подпорки, чтобы он не лежал на сырой земле и не сгнил. Такая забота дала свои плоды и самый большой арбуз у огородников уродился весом в 7, 8 килограмм.

Радуясь такому урожаю, они засняли забавный ролик со своим сыном, играющим на гармошке, сидя в тачке с собранными арбузами. Видео быстро завирусилось в сети и собрало много просмотров и лайков.

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