«Ныряла, пугала уток»: новосибирцы утверждают, что заметили в Оби огромную черепаху

Жительница Новосибирска утверждает, что гуляя по набережной, заметила в воде черепаху. Фото: Алена МАРТЫНОВА/Иван МАКЕЕВ

Жительница Новосибирска утверждает, что гуляя по набережной, заметила в воде черепаху. Экзотическое животное, по ее словам, плавало у берега рядом с утками.

— Я с друзьями гуляла по набережной и увидела, как в реке вдоль берега плавает большая черепаха. Она то всплывала, то снова ныряла на глубину. Размером она, навскидку, где-то с полметра. Мы думали, может она выплывет на берег и мы сможем ее поймать, но этого так и не вышло. Там еще утки были и то они пугали ее, то она их, — рассказала КП-Новосибирск. — Я попробовала позвонить волонтерам и в природоохрану, но никто мне не помог.

Сфотографировать неожиданную для сибирских широт гостью женщине не удалось. По ее словам — из-за мутной воды. А мы спросили у биолога Алексея Яновского, могла ли черепаха хотя бы в теории оказаться в Оби.

— Конечно, полуметровая черепаха — это вряд ли. Но, чисто теоретически, в Оби могли заметить болотную черепаху. Их размеры достигают около 20-25 сантиметров. В России они водятся, но не в Сибири — в Европе до Южного Урала и чуть восточнее Каспия. Эти черепахи являются краснокнижным видом, но иногда их заводят в качестве экзотических домашних питомцев. Возможно, кто-то мог избавиться таким образом от домашнего любимца, — пояснил КП-Новосибирск биолог.

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