В Новосибирске на площади Маркса 16 сентября пройдет ярмарка

В Новосибирске на площади Маркса 16 сентября пройдет сельхозярмарка. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на площади Маркса 16 сентября пройдет сельхозярмарка. Там будут продавать фрукты, овощи, мед, продукты и саженцы. Стартует ярмарка в 10 утра.

— Волонтеры с тележками, задача которых — помочь довезти и донести тяжести покупателям — полезное новшество ярмарки, которое подчеркнет уважительное отношение к гостям. Добровольцы будут помогать не только пожилым горожанам, а всем, кому потребуется помощь, — сообщает мэрия Новосибирска.

В ярмарке примут участие 200 организаций и бизнесменов, а также садоводы-огородники, дачники и фермеры.

Кроме овощей и фруктов, там также будут продавать хлеб, рыбу, мясо и молочную продукцию.

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