В Новосибирской области себя защищенными чувствую 82% жителей

В Новосибирской области 82% жителей чувствуют себя защищенными.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области 82% жителей чувствуют себя защищенными. Об этом сообщает областное МВД после проведения опроса среди жителей. Всего опрошено было 1400 человек.
— Согласно результатам опроса, 82% жителей региона сообщили, что чувствуют себя защищенными от преступников, посягательств на жизнь, здоровье и имущество, 84% отметили, что доверяют правоохранительным органам в обеспечении личной и имущественной безопасности, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В целом 81% сибиряков оценили работу полиции положительно.
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