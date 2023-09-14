В Новосибирской области себя защищенными чувствую 82% жителей

В Новосибирской области 82% жителей чувствуют себя защищенными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области 82% жителей чувствуют себя защищенными. Об этом сообщает областное МВД после проведения опроса среди жителей. Всего опрошено было 1400 человек.

— Согласно результатам опроса, 82% жителей региона сообщили, что чувствуют себя защищенными от преступников, посягательств на жизнь, здоровье и имущество, 84% отметили, что доверяют правоохранительным органам в обеспечении личной и имущественной безопасности, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В целом 81% сибиряков оценили работу полиции положительно.

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