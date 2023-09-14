Сибирячка получила 700 тысяч из-за травмы в электричке: ей ампутировали ногу

Сибирячка отсудила 700 тысяч рублей после травмы, которую получила во время поездки в электричке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирячка отсудила 700 тысяч рублей после травмы, которую получила во время поездки в электричке. Из-за этого ей пришлось ампутировать ногу.

Инцидент произошел 7 декабря на остановочной платформе «Новосибирск-Западный». Машинист не убедился в том, что все люди вышли из электрички и начал движение, не применив позже экстренное торможение.

— Пассажирка подошла к открытой двери электропоезда, взялась левой рукой за поручень, чтобы подняться по ступеням, в это время двери автоматически закрылись и зажали ее сумку, — сообщили в Ленинском районном суде. — Рука женщины оказалась зажатой ручками сумки, поэтому она, прежде чем упасть между платформой и колесами поезда, еще около 8 метров бежала за электричкой.

Пострадавшую женщину доставили в больницу, но ногу ей пришлось ампутировать. Во время судебного заседания женщина заявила ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Машинист и его помощник выплатили ей моральную компенсацию по 350 тысяч каждый.

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