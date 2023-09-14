ХК «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру» со счетом 1:2

Хоккейная «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру». Фото: hcsibir1962

Хоккейная «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счетом 1:2.

Основное время и овертайм встречи в Новосибирске завершились со счетом 1:1. В серии буллитов сильнее также оказались хабаровские хоккеисты — 3:2.

— Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски остался недоволен действиями хоккеистов «Сибири» на льду и пообещал сделать выводы перед ближайшей выездной серией, — сообщили в телеграм-канале ХК «Сибири».

Следующий свой матч новосибирские хоккеисты проведут 14 сентября с ХК «Сочи».

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