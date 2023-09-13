В настоящее время в регионе открыты семь тысяч кружков и секций.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В правительстве Новосибирской области обсудили программы допобразования детей. Заседание оперштаба прошло 13 сентября.
В настоящее время в регионе открыты семь тысяч кружков и секций. Данные о них опубликованы в ГИС «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области».
Занятия допобразования стартуют 1 октября. Сейчас идет запись детей и составление расписаний.
Кроме того, дополнительным образованием детей займутся в школах. Там уже с 1 сентября начали работу советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
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