В настоящее время в регионе открыты семь тысяч кружков и секций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Новосибирской области обсудили программы допобразования детей. Заседание оперштаба прошло 13 сентября.

В настоящее время в регионе открыты семь тысяч кружков и секций. Данные о них опубликованы в ГИС «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области».

Занятия допобразования стартуют 1 октября. Сейчас идет запись детей и составление расписаний.

Кроме того, дополнительным образованием детей займутся в школах. Там уже с 1 сентября начали работу советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

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