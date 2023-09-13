В Новосибирске планируют отремонтировать дорогу в Академгородке за 2,1 миллиона

В Новосибирске планируют отремонтировать дорогу в Академгородке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируют отремонтировать дорогу на проспекте Академика Лаврентьева в Академгородке. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок.

Ремонт охватит дорожное полотно от проспекта Строителей до Морского проспекта в Советском районе города. За реконструкцию участка дороги протяженностью 2,4 километра Управление дорожного строительства заплатит 2,1 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо изучить рельеф и ситуацию местности, разработать проектно-сметную документацию для ремонта дороги. Проектом должны предусматриваться ремонт покрытий примыкания дороги, восстановление существующих переходно-скоростных полос и площадок для стоянки автомобилей и другое.

Работы подрядчику необходимо выполнить до 29 марта 2024 года.

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