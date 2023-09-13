На Алтае в детском саду разорвало водонагреватель

В алтайском детском саду разорвало водонагреватель. Фото: прокуратура Алтайского края

На Алтае в детском саду «Ручеек» разорвало водонагреватель, сообщает издание «Толк». Происшествие случилось вечером 12 сентября в селе Ракиты Рубцовского района.

Пострадавших нет. В момент ЧП внутри сада никто не находился. Однако из-за лопнувшего устройства разбились пять оконных стекол, на стенах образовались трещины и повредился потолок.

Прибор в детском учреждении использовали для обеспечения бытовых нужд.

Сейчас районная прокуратура проводит проверку по данному происшествию. Также сотрудники ведомства оценят подготовку учреждения к осенне-зимнему периоду.

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