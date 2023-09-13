В Новосибирске ожидается серия магнитных бурь.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске ожидается серия магнитных бурь. Они накроют город 14 и 15 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В четверг, 14 сентября, возмущение геомагнитного поля пройдет с 12:00 до 14:00. В пятницу, 15 сентября, ожидается активность с 8:00 до 14:00.
Бури будут иметь уровень G1 - слабая буря. Их мощность составит четыре балла.
Новосибирцы с метеочувствительностью могут ощущать слабость, недомогание и тревожность в этот период. В острых ситуациях помогут лекарства для сердечно-сосудистой системы.
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