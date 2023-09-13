В Новосибирске ожидается серия магнитных бурь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ожидается серия магнитных бурь. Они накроют город 14 и 15 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В четверг, 14 сентября, возмущение геомагнитного поля пройдет с 12:00 до 14:00. В пятницу, 15 сентября, ожидается активность с 8:00 до 14:00.

Бури будут иметь уровень G1 - слабая буря. Их мощность составит четыре балла.

Новосибирцы с метеочувствительностью могут ощущать слабость, недомогание и тревожность в этот период. В острых ситуациях помогут лекарства для сердечно-сосудистой системы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber