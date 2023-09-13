В Новосибирске пропала 15-летняя девочка с необычным именем

В Новосибирске ищут 15-летнюю Мишель. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 15-летнюю Мишель. Девочка пропала 13 сентября в Заельцовском районе города.

— Приметы рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Носит очки, но в этот раз ушла из дома без них, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент своего исчезновения девочка была одета в темно-синюю толстовку на замке с капюшоном, светло-бежевые брюки, черную футболку и серые кроссовки.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Мишель или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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