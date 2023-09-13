В Бердске мужчина погиб, врезавшись на питбайке в «Мазду»

В Бердске мужчина без прав на питбайке врезался в иномарку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Бердске мужчина без прав на питбайке врезался в иномарку. ДТП случилось вечером в среду, 13 сентября.

— В 18:25 48-летний мужчина без прав на питбайке RFZ ехал по улице Рогачева, поворачивая направо на улицу Красноармейская. У дома № 39 он въехал в стоявшую «Мазду», за рулем которой была 38-летняя женщина, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Водитель питбайка получил смертельные травмы. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Водитель питбайка получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия

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