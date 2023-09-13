Значение цветов на свадьбу раскрыли в новосибирском ЗАГСе. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Цветы являются неотъемлемым атрибутом на свадьбе. При выборе букета необходимо помнить, что каждый цвет имеет свое значение.

Так, красный цветок символизирует любовь и сильные чувства. Желтый букет поможет выразить дружбу и поднять настроение. А цветы синего цвета «говорят» о мире, спокойствии и мудрости. Цветы розовых оттенков покажут нежность и благодарность. Роскоши и интриги букету смогут придать фиолетовые бутоны.

В ЗАГСе Новосибирской области рекомендовали собирать букет из разных цветов, чтобы выразить весь спектр чувств и эмоций.

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