Значение цветов на свадьбу раскрыли в новосибирском ЗАГСе.
Фото: Денис КОРАБЛЕВ
Цветы являются неотъемлемым атрибутом на свадьбе. При выборе букета необходимо помнить, что каждый цвет имеет свое значение.
Так, красный цветок символизирует любовь и сильные чувства. Желтый букет поможет выразить дружбу и поднять настроение. А цветы синего цвета «говорят» о мире, спокойствии и мудрости. Цветы розовых оттенков покажут нежность и благодарность. Роскоши и интриги букету смогут придать фиолетовые бутоны.
В ЗАГСе Новосибирской области рекомендовали собирать букет из разных цветов, чтобы выразить весь спектр чувств и эмоций.
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