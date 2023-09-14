Бабье лето на пороге: в Новосибирске потеплеет до +20 градусов

В Новосибирск придет потепление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с четверга, 14 сентября, до конца недели будет становится теплее. Ночью еще будет довольно холодно, под +7…+9 градусов, а днем температура поднимется до +18…+20.

— Ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью уже возможны заморозки до 0…-2 в северных районах, а в остальных будет около +2…+7, местами до +12. Днем будет +16…+21. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по югу местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

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