В Новосибирске проблему с жильем для детей-сирот помогут решить застройщики. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске проблему с жильем для детей-сирот помогут решить застройщики. Проект о помощи сиротам одобрили в Заксобрании региона.

- Застройщик получает земельный участок без конкурса и строит на нем жилье, обязуясь часть квартир передать детям-сиротам. Ранее аналогичный механизм в нашей области был запущен для решения жилищных проблем «обманутых дольщиков», - говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с проектом, застройщику необходимо построить многоквартирный дом на площади не менее 10 тысяч квадратных метров и передать 6,5% от нее сиротам.

По данным на 1 августа в очереди на жилье в Новосибирской области состоят 7 546 детей-сирот.

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