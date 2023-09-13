В Новосибирске мотоцикл загорелся после жесткого столкновения с «Субару»

В Новосибирске мотоциклиста госпитализировали после столкновения с «Субару». Фото: Госавтоинспекция НСО
В Кировском районе Новосибирска «Субару» влетел в мотоцикл, после которого байк загорелся. Для тушения пришлось привлекать пожарный расчет.
Предварительно, 13 сентября в 17:40 46-летний водитель «Субару Стелла» двигалась по улице Н. Данченко и при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу «Ямаха». В результате автомобиль влетел в мотоцикл, после чего тот загорелся.
В аварии пострадал 51-летний мотоциклист. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. За медпомощью обратился также водитель автомобиля.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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