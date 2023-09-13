В Новосибирске мотоцикл загорелся после жесткого столкновения с «Субару»

В Новосибирске мотоциклиста госпитализировали после столкновения с «Субару». Фото: Госавтоинспекция НСО

В Кировском районе Новосибирска «Субару» влетел в мотоцикл, после которого байк загорелся. Для тушения пришлось привлекать пожарный расчет.

Предварительно, 13 сентября в 17:40 46-летний водитель «Субару Стелла» двигалась по улице Н. Данченко и при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу «Ямаха». В результате автомобиль влетел в мотоцикл, после чего тот загорелся.

В аварии пострадал 51-летний мотоциклист. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. За медпомощью обратился также водитель автомобиля.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber