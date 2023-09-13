«Столкнулись и вылетели с дороги»: в Новосибирской области пассажирка «Лады» погибла после ДТП с «Лексусом»

В Орыднском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Орыднском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла днем в среду, 13 сентября.

— Около 11: 50 32-летняя женщина-водитель «Лексуса» ехал по трассе Новосибирск-Кочки —Павлодар со стороны Карасука в сторону Новосибирска. На 144 километре автородороги, при обгоне столкнулась с «Ладой Ларгус», — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области. — После столкновения обе машины съехали в кювет, где «Лада» еще и опрокинулась.

Погибла пассажирка "Лады". Фото: Госавтоинспекция по НСО

66-летняя пассажирка «Лады» скончалась в карете скорой помощи. По данному факту проводится проверка.

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