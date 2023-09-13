Картины из Русского музея, посвященные образу женщины, привезут в Барнаул

Полотна можно увидеть в рамках выставочного проекта «Женщины в русском искусстве». Фото: "КП" Архив

В художественный музей Алтайского края привезут картины из Русского музея, пишет издание «Вечерний Барнаул». Полотна можно увидеть в рамках выставочного проекта «Женщины в русском искусстве».

В экспозицию вошли 30 произведений художников русского искусства XVIII–XX веков. Выставка представляет взгляд художников разных эпох и школ на образ женщины и ее роль в российской культуре.

Экспонируемые картины помогут проследить изменения в моде, смену идеалов и становление женщины как соучастника творчества художника.

Открытие состоится в четверг, 14 сентября, в 16:00.

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