Молодые ученые получат грант на очистку сточных вод Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые ученые НГТУ получат финансирование на очистку сточных вод Новосибирска. Свой проект они успешно защитили в конкурсе на предоставление грантов.

- В рамках реализации нашего проекта к решению задачи удаления органических соединений в сточных водах будет применен метод, сущность которого состоит в окислении токсичных примесей на поверхности. Исследование будет проведено коллективом сотрудников НГТУ, - рассказал заведующий кафедрой инженерных проблем экологии Николай Громов.

Всего в конкурсе победили 30 научных сотрудников. В этом году его участниками стали представители 13 высших учебных заведений и 23 научных учреждений СО РАН. На поддержку молодых ученых из бюджета Новосибирской области выделили 22 миллиона рублей.

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