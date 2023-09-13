«Рыба была с икрой»: у новосибирца пограничники изъяли осетра на 10 миллионов рублей

У новосибирца изъяли осетра на 10 миллионов рублей. Фото: Пограничное Управление ФСБ России по НСО

У новосибирца изъяли осетра на 10 миллионов рублей. Дома у мужчины нашли 15 замороженных рыб с икрой.

— Найденную у мужчины рыбу направили на ихтиологическую судебнуюэкспертизу в Новосибирский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Она установила, что представленные экземпляры принадлежат к виду осетр сибирский, занесенному в Красную книгу Российской Федерации, — сообщили Пограничном Управлении ФСБ России по Новосибирской области.

Дома у мужчины нашли 15 замороженных рыб с икрой. Фото: Пограничное Управление ФСБ России по НСО

Ущерб составил более 10 миллионов рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконную добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу. Сибиряку грозит до 4 лет колонии.

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