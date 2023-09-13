«Ведьмин круг» обнаружили у церкви в новосибирском Академгородке

Грибы в «ведьминых кругах» образуют окружность. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

У церкви в Академгородке обнаружили «ведьмин круг» из грибов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам местных жителей, диаметр круга составлял несколько метров. Несмотря на то, что подобные скопления грибов периодически встречаются любителям тихой охоты, люди продолжают им удивляться.

Кстати, необычное расположение дикоросов можно объяснить тем, что мицелий гриба растет от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность.

В старину люди наделяли «ведьмины круги» особыми свойствами. Они верили – тот, кто наткнется на такой круг, будет счастливым.

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