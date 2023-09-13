Сибирячка оплатила 100 тысяч рублей долга, чтобы уехать в Молдавию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

39-летняя жительница Усть-Тарского района Новосибирской области задолжала свыше 100 тысяч рублей. Известно, что речь идет о кредитных платежах, которые она не вносила. Она взяла займ несколько лет назад, а затем уехала к супругу в Молдавию. Мер, чтобы рассчитаться с долгом, она не предпринимала.

– Недавно должница вернулась в поселок, чтобы провести свой отпуск с родственниками. После отдыха, при попытке уехать обратно в Молдавию, женщину остановили при прохождении предполетного досмотра в московском аэропорту. Причина – постановление судебного пристава о временном ограничении на выезд за пределы РФ, – рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Чтобы вернуться к мужу в другую страну, сибирячке пришлось погасить долг в кратчайшие сроки.

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