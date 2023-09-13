Теплая погода ожидается с четверга по субботу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске температура поднимется до +21 градуса. Потепление придет в город уже в четверг, 14 сентября.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, теплая погода ожидается с четверга по субботу.

Так, 14 сентября воздух прогреется до +18...+20 градусов. А 15 и 16 сентября столбики термометров покажут +19...+21 градус. В эти дни ожидается переменная облачность без осадков.

Напомним, ранее синоптики заявили о наступлении бабьего лета с 14 сентября. Согласно долгосрочному прогнозу, температура в +18...+20 градусов сохранится до воскресенья, 24 сентября. На протяжении недели ожидается малооблачная и облачная погода, в отдельные дни небольшие дожди.

Похолодание придет с 24 сентября. Температура опустится до +14...+10 градусов днем. Будет пасмурно и дождливо.

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