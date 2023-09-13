Мэрии Барнаула пришлось обратиться в суд из-за разрушающегося здания

Здание на проспекте Ленина, 94 разрушается. Фото: Altapress.ru
В Барнауле продолжает разрушаться здание на проспекте Ленина, 94. По словам местных жителей, от стен отваливается штукатурка, а сверху падают куски кирпичей.
Здание признано объектом культурного наследия, однако сейчас не эксплуатируется. За него отвечает московский «Центр по обеспечению деятельности казначейства России», пишет «АлтаПресс».
Власти Барнаула пришли к выводу, что строение угрожает жизни и здоровью местных жителей. Мэрии пришлось обратиться в Арбитражный суд.
В итоге суд удовлетворил требования муниципалитета. Федеральному учреждению дали четыре месяца, чтобы отремонтировать здание.
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