Андрей Травников подтвердил участие Новосибирской области в нацпроекте по беспилотникам. Фото: правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников принял участие в стратсессии по развитию беспилотных авиасистем. Провёл ее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 12 сентября. В мероприятии, которое прошло в Москве, приняли участие члены Правительства РФ, главы ряда российских регионов, в том числе Губернатор Андрей Травников.

Главный вопрос стратессии, который подняли участники, – это формирование индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

После совещания глава Новосибирской области отметил: В Российской Федерации готовится к запуску новый большой технологический проект по созданию, развитию отрасли беспилотных летательных аппаратов: и в части создания производства, и в части стимулирования спроса в разных отраслях. Это сельское хозяйство, логистика, строительство, государственный сектор…

– Большая работа будет проделана в части регулирования нахождения беспилотных аппаратов в воздушном пространстве: обеспечение безопасности, с одной стороны, с другой – простоты запуска БПЛА для интересов экономики, народного хозяйства. Программа масштабная, поэтому ей придают статус нового отдельного национального проекта. На «карте» нацпроекта присутствуют и Новосибирская область, Новосибирск — как центры компетенций. Свою специализацию мы определяли в рамках «Архипелага-2023». Важно было услышать, что в части освоения производства новых летательных аппаратов особый приоритет отдаётся БПЛА тяжёлого класса. Это как раз та специализация, которую региональные власти определили для себя вместе с СибНИА имени Чаплыгина, – сказал Андрей Травников.

В правительстве НСО уточнили, что с полным текстом вступительного слова Председателя Правительства РФ Мишустина М.В. на стратегической сессии можно ознакомиться на сайте.

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