Сбил пенсионера и уехал: в Новосибирске виновника аварии приговорили к лишению свободы

В Новосибирске виновника аварии приговорили к лишению свободы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске виновнику аварии с тяжкими последствиями не удалось обжаловать приговор на лишение свободы. Водитель будет отбывать наказание в колонии-поселении в течение двух лет и шести месяцев.

В июне 2023 года Дзержинский районный суд признал 41-летнего новосибирца виновным в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Так, вечером 6 декабря 2022 виновный двигался по улице Есенина на «Тойоте Королла». Водитель не остановился у пешеходного перехода, сбил пожилого мужчину и уехал. Здоровью пенсионера был нанесен тяжкий вред.

Суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе приговор на лишение свободы. Кроме того, виновному запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем в течение двух лет шести месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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