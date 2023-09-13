Возвращался домой по путям: под Новосибирском поезд насмерть задавил 51-летнего мужчину

В Новосибирской области 51-летний мужчина погиб, попав под грузовой поезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области 51-летний мужчина погиб, попав под грузовой поезд. Трагедия произошла на перегоне между станциями Гусиный Брод и Комаровка.

Все случилось в ночь с 12 на 13 сентября. По предварительной информации, житель села Жеребцово возвращался домой по путям.

− Мужчина не успел отреагировать на появление грузового поезда, вышедшего с кривого участка пути. В результате столкновения он получил травмы, несовместимые с жизнью, − рассказали в УТ МВД России по СФО.

Транспортные полицейские и следователи Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства произошедшего.

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