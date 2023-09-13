Стало известно, кто владеет «заводом-книжкой» в Новосибирске

Административное здание завода расположено на площади Калинина. Фото: Baranovmovie

Стало известно, кто владеет акциями приборостроительного завода в Новосибирске. Об этом сообщает Atas.info.

Административное здание завода, расположенное на площади Калинина, прозвали «книжкой» из-за соответствующей формы. Оно стало одним из символов Новосибирска.

На заводе производят медоборудование, дневные и ночные наблюдательные приборы и прицелы, а также астрономические телескопы. Пакет акций 87,44% принадлежит АО «Швабе». Это дочернее предприятие госкорпорации «Ростех». Оставшиеся 12,56% напрямую принадлежат «Ростеху».

У приборостроительного завода интересная история. Его создали в 1905 году в Риге. В 1915 году предприятие эвакуировали в Петроград, в 1918 году − в Воронеж. В 1919-том, при наступлении адмирала Колчака, его перенесли в Подольск. В 1927 году предприятие оказалось в Красногорске. В Новосибирск его привезли только осенью 1941 года.

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