Похищены вещи на 50 тысяч: мужчина украл багаж у пассажира на Новосибирском железнодорожном вокзале

Мужчина украл багаж у пассажира на Новосибирском железнодорожном вокзале. Фото: УТ МВД по СФО
В Новосибирске на железнодорожном вокзале у мужчины украли багаж. Он ненадолго сотавил его без присмотра.
- Во время отсутствия владельца дорожной сумки на соседнюю лавочку сел неизвестный, а затем перенес вещь к себе и спустя некоторое время ушел вместе с ней, - сообщили в региональном УТ МВД по СФО.
Среди похищенного оказались электробритва и одежда на сумму 50 тысяч рублей.
37-летнего похитителя удалось поймать, когда он спустя время вернулся на вокзал. Как оказалось, это не первая его кража. За воровство его привлекали к отвественности уже восемь раз.
Некоторые украденные вещи были изъяты у задержанного сразу. Остальные - нашли при обыске дома.
Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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