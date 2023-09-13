Похищены вещи на 50 тысяч: мужчина украл багаж у пассажира на Новосибирском железнодорожном вокзале

Мужчина украл багаж у пассажира на Новосибирском железнодорожном вокзале. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирске на железнодорожном вокзале у мужчины украли багаж. Он ненадолго сотавил его без присмотра.

- Во время отсутствия владельца дорожной сумки на соседнюю лавочку сел неизвестный, а затем перенес вещь к себе и спустя некоторое время ушел вместе с ней, - сообщили в региональном УТ МВД по СФО.

Среди похищенного оказались электробритва и одежда на сумму 50 тысяч рублей.

37-летнего похитителя удалось поймать, когда он спустя время вернулся на вокзал. Как оказалось, это не первая его кража. За воровство его привлекали к отвественности уже восемь раз.

Некоторые украденные вещи были изъяты у задержанного сразу. Остальные - нашли при обыске дома.

Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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