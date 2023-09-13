«Разрешил жить в квартире без регистрации»: в Новосибирске экс-участкового осудили за взятку в 20 тысяч

В Новосибирске отправили в колонию экс-участкового. Фото: Влад Комяков

В Новосибирске экс-участкового осудили за взятку в 20 тысяч рублей. Подробности рассказали в областном Следственном комитете.

- Днем 29 ноября 2022 года сотрудник полиции получил взятку в размере 20 тысяч рублей. В одной из квартир в Советском районе он обнаружил мужчину, проживающего там без регистрации и предложил за взятку не составлять в отношении него административный протокол, - сообщили в областном Следственном комитете.

Суд признал полицейского виновным и приговорил к 3 годам колонии общего режима со штрафом и запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

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