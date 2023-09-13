Ехал на большой скорости: в Новосибирске автомобиль чуть не упал с эстакады

Легковушка мчалась на большой скорости по улице Фрунзе. Фото: АСТ-54
В Новосибирске автомобиль чуть не слетел с эстакады на улицу Ипподромскую, застряв в ограждении. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Все случилось рано утром в среду, 13 сентября. Легковушка мчалась на большой скорости по улице Фрунзе. В какой-то момент водитель съехал с дороги на газон, и, не сбавляя скорости, продолжил двигаться к эстакаде. От падения с высоты автомобиль спасла установленная конструкция.
Водитель чудом не пострадал. Не исключено, что он находился в состоянии опьянения.
− Данное ДТП оформлено с материальным ущербом, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
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