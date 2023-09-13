В Новосибирской области бездомным выдадут 1500 социальных сертификатов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году в Новосибирской области бездомным выдадут 1500 социальных сертификатов. В прошлом году участниками проекта стали около 1300 человек.

Чтобы получить сертификат необходимо обратиться в отдел соцобслуживания населения. Он позволит выбрать организацию, в которой гражданам предоставят место проживания, горячее питание, медицинские услуги, консультации юриста, психолога и соцработника, помощь в поиске работы. Помощь оказывается в течение 21 дня.

В текущем году сертификатом воспользовались более 1200 бездомных. Сейчас в стенах центра проживает 65 человек.

Напомним, пилотный проект в Новосибирской области действует с начала 2022 года.

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