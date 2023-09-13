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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:19

В Новосибирске получили официальное название три безымянные территории

Об этом сообщили в мэрии
Анастасия ХРОМЫХ
Три безымянные территории в Новосибирске получили официальное название.

Три безымянные территории в Новосибирске получили официальное название.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три безымянные территории в Новосибирске получили официальное название. В городе появились парк «Иня», «Лесной берег» и улица Александра Чернобровцева.

Название объектам выбрали на комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах Новосибирска, сообщили в мэрии.

Так, территория в Первомайском районе стала парком «Иня». Участок у ДНТ «Березка-Экран» и ДНТ «Горняк» в Заельцовском районе получил название «Лесной берег»».

А участок, распложенный от улицы имени генерал-майора Рожкина до Кедровой – это теперь улица Александра Чернобровцева. Ее так назвали в честь известного художника-монументалиста из Новосибирска Александра Чернобровцева.

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