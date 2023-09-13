Почти половина всех взятых сибиряками образовательных кредитов пришлось на август

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так, только в августе сибиряки взяли на учебу свыше 303 миллионов рублей - это составляет почти 50% от общей суммы образовательных кредитов с начала года. Для сравнения, вторым по востребованности стал февраль - за этот месяц клиенты Сбера взяли 90 миллионов рублей.

Всего же с начала года Сбер выдал своим сибирским клиентам более 600 миллионов рублей на образование.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Поддержка образования - важная задача для Сбера, и мы хотим с помощью наших продуктов мотивировать действующих и будущих студентов к получению желаемых специальностей. Лидерами традиционно являются Новосибирск и Красноярск, но мы отмечаем интерес клиентов во всех регионах присутствия Сибирского банка.