В Новосибирске закрыли почти 50 точек с вейпами и табаком в метро

Почти 50 точек с вейпами и табаком закрыли в Новосибирском метрополитене. Фото: прокуратура НСО

Почти 50 точек с вейпами и табаком закрыли в Новосибирском метрополитене. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

− В результате координационной работы прокуратуры МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» принял меры к прекращению деятельности 46 объектов торговли по продаже никотинсодержащей продукции, − рассказали в ведомстве.

Ларьки, где продавали табак и курительные смеси, располагались на 12 станциях метро. Однако их деятельность напрямую нарушала закон. Дело в том, что данный вид продукции запрещено реализовывать на территории метрополитена.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на станции метро «Заельцовская» закрыли два ларька с вейпами.

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