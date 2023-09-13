В Новосибирской области у здания администрации сельсовета загорелась крыша

Пожар произошел утром в среду, 13 сентября. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Рано утром в среду, 13 сентября, в Искитимском районе Новосибирской области произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, загорелась крыша в здании администрации Шибковского сельсовета.

О возгорании сообщил очевидец. На место прибыли дежурные караулы 26-й и 21-й пожарно-спасательных частей.

− Из-за позднего обнаружения и сообщения в пожарную охрану и отдаленности места происшествия от ближайшей пожарной части (около 20 км) огонь успел распространиться на большой площади, − отметили в МЧС.

Было решено запросить дополнительные силы. К тому моменту площадь пожара составляла уже около 800 метров квадратных. Борьба с огнем велась в течение двух с лишним часов.

В итоге ситуацию удалось взять под контроль, пожар потушили. Причину ЧП будут выяснять дознаватели МЧС.

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