В Новосибирске досрочно подключат к отоплению детсады и больницы

В детсадах и больницах Новосибирска досрочно дадут отопление.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В детсадах и больницах Новосибирска досрочно дадут отопление. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
В ближайшее время отопление включат в четырех медучреждениях и пяти ДОУ. Также тепло проведут в одно промышленное предприятие.
Пока неизвестно, когда в Новосибирске стартует отопительный сезон. Это будет зависеть от погоды.
Однако жилые дома тоже могут досрочно подключиться к отоплению. Для этого жильцы должны написать коллективную заявку и передать ее в управляющую компанию. УК, в свою очередь, направит полученную заявку в СГК.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер