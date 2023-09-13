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НовостиОбщество13 сентября 2023 5:31

В Новосибирске досрочно подключат к отоплению детсады и больницы

Точная дата старта отопительного сезона еще не названа
Анастасия ХРОМЫХ
В детсадах и больницах Новосибирска досрочно дадут отопление.

В детсадах и больницах Новосибирска досрочно дадут отопление.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В детсадах и больницах Новосибирска досрочно дадут отопление. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

В ближайшее время отопление включат в четырех медучреждениях и пяти ДОУ. Также тепло проведут в одно промышленное предприятие.

Пока неизвестно, когда в Новосибирске стартует отопительный сезон. Это будет зависеть от погоды.

Однако жилые дома тоже могут досрочно подключиться к отоплению. Для этого жильцы должны написать коллективную заявку и передать ее в управляющую компанию. УК, в свою очередь, направит полученную заявку в СГК.

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