В Новосибирске иномарка сбила мальчика на электросамокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске на проспекте Карла Маркса иномарка сбила ребенка на электросамокате. Произошла авария днем 12 сентября. Подробности о ней рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель «Хонды» напротив д. 33 ул. пр-т Карла Маркса совершил столкновение с электросамокатом "WHOOSH", под управлением водителя 2010 года рождения, который не спешившись двигался справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, – уточнили в Госавтоинспекции.

Мальчик в результате наезда получил различные травмы. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция.

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