Сергей Майоров на федеральном ТВ расскажет о живущих в его семье детях из ЛНР

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Сергея и Вику по просьбе их родителей вывезли из зоны около линии соприкосновения известные волонтеры Юрий Мезинов и Ульяна Стриж. На просторах России они нашли отзывчивых многодетных родителей, которые готовы были на неограниченный срок приютить ребят у себя. Ими оказалась супружеская чета Майоровых.

Сергей Майоров рассказал, что гости быстро и вполне гармонично встроились в жизнь многодетной семьи, разделив с его детьми их будни и праздники:

- Мы с детьми ходим в бассейн, например, и они в первый раз сходили в бассейн, в первый раз сходили в кинотеатр. Многое для них было впервые, и ребятишки все это впитывали. В День семьи, любви и верности они побывали на большом концерте в Криводановке. Отправили их в лагерь, там они тоже никогда не были. Они родились и выросли в деревне, у них украинские паспорта.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В начале августа под обстрелом погиб отчим Сергея Новикова, когда косил сено. Теперь супруги Майоровы не хотят отпускать детей обратно в прифронтовую полосу и готовят документы для их поступления в новосибирские колледжи. 16-летняя Вика хочет стать медсестрой, а 15-летний Сергей - поваром. В минздраве и минобре региона к судьбе детей также отнеслись с немалым участием, устраняя бюрократические препоны.

Сергей Майоров добавил, что подростки постепенно оттаивают, успокаиваются и начинают привыкать к приемной семье:

- Они не хотят уже уезжать из Новосибирска. Были, конечно, сначала опасения, но сейчас ребятишки уже привыкли. Вика записала в телефон мою жену как «мама Оля». У нее непростая судьба: жила в интернате, был недостаток материнской любви.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

После выхода статьи о судьбе ребят в одном из новосибирских изданий их историей заинтересовались на федеральном телеканале «Россия 1». Чету Майоровых и ребят пригласили в Москву, чтобы они подробнее рассказали о себе и своей жизни зрителям передачи «Наши».