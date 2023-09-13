На мосту через реку Тулу в Новосибирске обособят трамвайные пути

На ремонт моста через реку Тулу направили 129 миллионов рублей. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске на ремонт моста по улице Сибиряков-Гвардейцев через реку Тулу направили 129 миллионов рублей. Там полностью отремонтировали четыре полосы из шести, работы по оставшимся двум завершат досрочно – в первой декаде октября. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть, который принял участие в выездном совещании.

Градоначальник отметил, что объект ремонтируется по федеральной программе. По словам главы Новосибирска, износ моста высокий – с того момента, как его ввели в эксплуатацию, ремонт на нем не проводили.

− Интенсивное движение обусловлено тем, что мост является выездом из Кировского района в сторону центра города. Здесь предусмотрен капитальный ремонт не только проезжей части, но и несущих конструкций, перил, тротуаров и ограждений, − рассказал Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска добавил, что на мосту также отремонтируют трамвайные пути. Старт работам дадут сразу после окончания реконструкции. Примечательно, что работы будут проводить ночью, тем самым, не нарушая трамвайное движение.

Протяженность моста составляет 138 метров. Ремонт обойдется в 129 миллионов рублей. Проектом предусмотрен ремонт всего мостового полотна.

Замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин подчеркнул, что на время ремонта по трамвайным путям будут проезжать машины. В дальнейшем их обособят от автомобильного движения. Всего отремонтируют 280 метров одиночного пути в составе мостового перехода.

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