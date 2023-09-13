Уголовное дело возбудили после падения девочки в веревочном парке Новосибирска. Фото: Никита МАНЬКО

После падения девочки в новосибирском веревочном парке В СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело. Произошло ЧП 8 сентября 2023 года.

– Несовершеннолетняя проходила трассу в веревочном парке, расположенном в Дзержинском районе города Новосибирска. При совместном спуске с инструктором с верхней трассы 14-летняя девочка упала на землю и получила множественные травмы, – напомнили обстоятельства происшествия в Следкоме.

Девочку госпитализировали. Ей оказывают необходимую помощь.

Известно, что уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас по делу опрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber