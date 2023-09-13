В Сибири мужчина ножницами изуродовал приятеля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бийске мужчина искромсал ножницами своего приятеля. Он нанес ему свыше 60 ударов острым предметом. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Известно, что двое знакомых пошли к одному из них распивать алкоголь. Гость в один момент решил, что пора домой. А хозяина это не устроило. Он настаивал, чтобы приятель остался, и застолье продолжилось.

– Гость был непреклонен. Он уже пошел к двери, когда хозяин квартиры преградил выход и начал нападать на знакомого. Схватил лежавшие неподалеку обломки ножниц и начал наносить ими удары. Гость защищался, однако хозяин квартиры не унимался и несколько раз даже попал ножницами по лицу знакомого, – сообщают журналисты со ссылкой на прокуратуру.

Гостю все же удалось вырваться. Истекая кровью, он добрался до дома. Там его жена, испугавшись вида мужа, вызвала скорую. Также супруги обратились в полицию.

Хозяин, искромсавший ножницами приятеля, заявил, что защищался. Уверял, что гость вел себя агрессивно, мол, якобы избил его.

Известно, что агрессор изуродовал лицо знакомого. У пострадавшего остались глубокие шрамы.

Хозяин квартиры выплатил потерпевшему 200 тысяч рублей. А суд отправил его в колонию на 2 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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