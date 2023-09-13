В Новосибирске до 26 сентября закроет проезд по улице Горбаня

В сентябре Новосибирск ждут новые дорожные ограничения.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В сентябре Новосибирск ждут новые дорожные ограничения. Они коснутся улицы Бетонная и Горбаня.
— С 12 по 26 сентября на 3 метра сужается проезжая часть улицы Бетонной и закрывается проезд по улице Горбаня в районе жилых домов по адресу: улица Бетонная, 13 и 15, — сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Связаны такие меры с ремонтом теплотрассы. Автомобилистов просят быть осторожнее и руководствоваться знаками и информационными щитами.
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