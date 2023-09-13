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НовостиОбщество13 сентября 2023 1:47

В Новосибирске до 26 сентября закроет проезд по улице Горбаня

Там будут ремонтировать теплотрассу
Галина СИМОНОВА
В сентябре Новосибирск ждут новые дорожные ограничения.

В сентябре Новосибирск ждут новые дорожные ограничения.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сентябре Новосибирск ждут новые дорожные ограничения. Они коснутся улицы Бетонная и Горбаня.

— С 12 по 26 сентября на 3 метра сужается проезжая часть улицы Бетонной и закрывается проезд по улице Горбаня в районе жилых домов по адресу: улица Бетонная, 13 и 15, — сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Связаны такие меры с ремонтом теплотрассы. Автомобилистов просят быть осторожнее и руководствоваться знаками и информационными щитами.

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