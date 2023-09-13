Двух мёртвых мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске за день нашли сразу два трупа мужчин. В каждом случае спасателей вызывали родственники умерших. Они сообщали, что пенсионеры не выходят на связь

Первый вызов поступил на улицу Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе города утром 12 сентября. Спасатели обеспечили доступ в квартиру. В помещении обнаружили пенсионера 1952 года рождения без признаков жизни.

Второй вызов поступил днем 12 сентября в Центральный района на Красный проспект. Там в квартире, доступ в которую обеспечили спасатели, обнаружили мужчину 1943 года рождения без признаков жизни.

Тела в обоих случаях передали родственникам.

Причину смерти мужчину установит вскрытие.

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