Поиски грибника с логотипом «Балтика» завершились под Новосибирском. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В деревне Усть-Тула Болотнинского района Новосибирской области завершились поиски 67-летнего пенсионера. Об их окончании сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Найден, жив, – проинформировали волонтеры.

Известно, что сибиряк в синей куртке с логотипом «Балтика» пропал 11 сентября. Последний раз мужчину видели, когда он отправился в лес за грибами.

После исчезновения пенсионеры волонтеры объявляли срочный сбор на его поиски и прочесывали лес.

В ПСО поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках пенсионера.

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