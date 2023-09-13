В Новосибирске полиция нашла сбежавшего из дома 12-летнего подростка

В Первомайском районе Новосибирска пропал 12-летний подросток. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Первомайском районе Новосибирска пропал 12-летний подросток. Вскоре его местонахождение установили полицейские, однако ехать с правоохранителями в отдел школьник категорически отказывался.

— Сотрудники полиции установили местонахождение малолетнего. При попытке доставить его в отдел полиции компания подростков, в которой находился разыскиваемый, оказала активное сопротивление сотрудникам полиции, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.

В итоге мальчика все-таки доставили в социальное учреждение. Известно, что раньше подросток уже не раз сбегал из дома и состоит на учете в ПДН.

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